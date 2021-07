(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 “Centralità urbane”, l’assessorato alla mobilità ha lanciato un concorso di idee per riprogettare 23 piazze e strade cittadine

Rivolto ad ingegneri, architetti e geometri iscritti ai rispettivi ordini professionali

L’assessorato alla mobilità e trasporti del Comune di Vicenza ha lanciato una call for ideas rivolta ad ingegneri, architetti e geometri iscritti ai rispettivi ordini professionali per la riprogettazione di 23 piazze e strade cittadine.

Obiettivo: aumentare la sicurezza urbana e la qualità della vita nei quartieri, nell’ottica di una “città a 15 minuti”, in cui tutti i servizi siano a disposizione dei cittadini ad una distanza massima di un quarto d’ora in bicicletta o a piedi.

“La pandemia ha portato alla luce nuove esigenze nella fruizione degli spazi pubblici con la riscoperta e valorizzazione degli ambiti di vicinato e di quartiere – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –. La call mira, pertanto, a ricercare contributi per migliorare laqualità dello spazio pubblicointeso come ambito di relazione, incrementare il verde urbano, definire spazi per la mobilità e la sosta, favorire forme di sharing mobility e moderazione del traffico, il tutto nell’ottica della rigenerazione urbana e della mobilità sostenibile”.

Entro le 12 del 30 settembre 2021 sarà possibile, pertanto, presentare il proprio contributo alla progettazione degli spazi urbani per la città del futuro che saranno inseriti nel percorso di definizione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).

Sono previsti premi per le migliori proposte progettuali: 2500 euro al primo classificato, 1500 euro al secondo, 1000 euro al terzo, oltre a tre “menzioni”, almeno una delle quali sarà assegnata ad un progettista under 35.

Tra gli ambiti destinati alla call for ideas ci sono anche contra’ Porta Santa Lucia; largo Neri Pozza; contra’ Barche all’incrocio con contra’ Piancoli; piazzetta Gioia; contra’ Burci; via Legione Antonini, nel tratto tra via Zanardelli e via Ozanam; piazza antistante la scuola primaria di via Prati; viale della Pace, nel tratto compreso tra via Elisa de Muri e via della Stanga, e molti altri.

L’avviso di gara con tutte le informazioni è disponibile sul sito del Comune, nella sezione dedicata al Pums:

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/mobilitatrasporti.php/piano_urbano_della_mobilita_sostenibile_pums/questionario_di_ascolto_dei_cittadini.

🔊 Listen to this