“Mario Rigoni Stern era uno dei simboli della montagna, e oggi valorizzare la sua figura significa tutelare e difendere le terre alte e le comunità che le abitano. Mario Rigoni Stern era uno scrittore, un dottore ad honorem in scienze forestali, ma soprattutto un uomo che ha amato e valorizzato la montagna, facendola conoscere al di fuori dei circuiti canonici. Ha fatto conoscere e apprezzare Asiago e tutta la montagna veneta, specialmente quella non scintillante delle grandi località sciistiche, fatta di cultura, arte, prodotti tipici, e storia dei luoghi. Ecco, oggi valorizzare Rigoni Stern significa valorizzare e tutelare le comunità di montagna, riportandole al centro del dibattito nazionale e dell’agenda politica”. Così il deputato Dario Bond, che questa mattina al Ministero dei Beni Culturali ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione delle cerimonie per il centenario della nascita dello scrittore asiaghese, insieme ai sindaci di Asiago e Roana, al ministro Dario Franceschini e agli studiosi di Rigoni Stern.

