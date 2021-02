CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DEL MILITE IGNOTO NEL SACELLO DELL’ALTARE DELLA PATRIA – ROMA, 4 NOVEMBRE 1921 – 2021 – FIRMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO E IL GRUPPO DELLE MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE D’ITALIA”

(AGENPARL) – 03 feb 2021 – Il 3 febbraio 2021, nella sala videoconferenza dell’UNMS (UNIONE NAZIONALE MUTILATI IN SERVIZIO) in via Savoia, Roma è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la “Commemorazione del Centenario della traslazione del Milite Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria” tra l’UNMS ed il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia.

L’intesa ha sancito un rapporto di collaborazione teso allosviluppo sinergico delle attività da parte dei due Enti per i quali il Milite Ignoto identifica, simbolicamente, il “primo” Caduto e la “prima” Medaglia d’Oro, rappresentando il sacrificio ed il valore dei combattenti e di tutti i Caduti per la Patria. L’intento è quellodi tutelare e diffondere il culto della memoria, condividendo i simboli e i valori connessi ai Caduti di tutte le guerre e delle Missioni per la Pace.

La firma del Protocollo da parte del Gen. MOVM Aiosa e del Cav. Uff. Antonino Mondello, alla significativa presenza del Ten. Col. MOVM Gianfranco Paglia, assume particolare interesse per il Progetto Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, proposta dal Gruppo Medaglie d’Oro, per il tramite dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), e sostenuta anche dal Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma (ASSOARMA), che coinvolge le Amministrazioni comunali per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in occasione del centenario 4 ovembre 2021. L’iniziativa, che sta già riscuotendo il favore di numerosi Comuni italiani, ha lo scopo di far sì che quel Soldato, voluto come “di nessuno”, possa in realtà essere percepito come “di tutti”.

La firma del protocollo si è svolta in una cornice di sobria ma sentita partecipazione e nel pieno rispetto delle norme in vigore per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.