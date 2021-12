(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

COMUNICATO STAMPA N.5289

7 dicembre 2021

Centenario della nascita del professore e sindaco Remigio Ferretti

Martedì 14 dicembre 2021 alle ore 17,30 presso la Biblioteca Civica “Prospero Rendella”

In occasione del centenario della nascita di Remigio Ferretti (1921-1991), martedì 14 dicembre 2021 alle ore 17,30 presso la Biblioteca Civica “Prospero Rendella” l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci organizza una “Conferenza a più voci per ricordare l’Uomo, l’Intellettuale, il Professore, il Sindaco di Monopoli”.

All’evento, a cura di Mino Laghezza, parteciperanno il Sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci e i professori Domenico Cofano, Antonio Bini e Walter Laganà.

Nato il 25 settembre 1921, Remigio Ferretti è scomparso all’età di 70 anni dopo una vita fatta di impegno politico, sociale e culturale nella città. Laureato in lettere e in giurisprudenza è stato per quasi un trentennio ordinario di Lettere e Latino presso il liceo “Galilei” di Monopoli. Ha collaborato con diverse riviste ed è stato autore di molti volumi.

Iscritto alla Democrazia Cristiana sin dal 1946, è stato ininterrottamente consigliere comunale dal 1952 al 1975 ricoprendo varie volte la carica di assessore. Dal 1961 al 1970 è stato eletto sindaco contribuendo allo sviluppo della città, restando per 48 anni il sindaco con il mandato più lungo. Nel corso della sua attività da Sindaco ha promosso la creazione di nuove scuole, impianti sportivi, oltre alla costruzione di infrastrutture e all’insediamento di complessi industriali.

