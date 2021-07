(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Si sono concluse oggi con la Cerimonia militare presso la Caserma Pasquali all’Aquilale celebrazioni del Centenario della Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Alpini.

Di fronte allo schieramento dei Battaglioni “L’Aquila” e “Vicenza” al comando del Col.Gianmarco Laurencig, la storica Bandiera di Guerra del 9° è stata insignita dal Comandante delle Truppe Alpine Gen. CA Claudio Berto della Medaglia d’oro al Merito della Croce Rossa Italiana.

Presenti alla cerimonia il Presidente Nazionale dell’ANA ing. Sebastiano Favero che ha portato il saluto dell’Associazione Nazionale Alpini, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’Assessore della Regione Abruzzo Guido Quintino Liris, il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso.

Il saluto ufficiale della Croce Rossa Italiana è stato affidato all’Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro.

Il requisito per il riconoscimento al merito della medaglia d’oro della Croce Rossa Italiana è stata l’eccezionalità per l’attività di soccorso alla popolazione svolta dal 9° Reggimento Alpini nelle emergenze che hanno colpito il territorio e per il supporto logistico al Comitato CRI dell’Aquila per l’attività sociale e di protezione civile, in piena condivisione con i Principi e i Valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Un commosso saluto il pubblico presente, lo ha reso con un sentito applauso al Reduce Valentino Di Franco, la cui presenza alla celebrazione è stata calorosamente sottolineata dal Comandante del 9° Reggimento Alpini Col. Gianmarco Laurencig.

Numerosa la presenza dei Gruppi Alpini dell’ANA alla manifestazione che hanno onorato i Labari Nazionali e Sezionale scortati dal Consiglio Nazionale e dal Presidente della Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso.

L’Associazione Nazionale Alpini, per tramite della Sezione Abruzzi, ringrazia il Comune dell’Aquila per il supporto alle cerimonie che hanno coinvolto tutta la comunità aquilana nelle giornate del 1 e 2 luglio 2021.

