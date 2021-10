(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 [Image]

CENT’ANNI DOPO

film-documentario realizzato per il centenario della nascita del PCI

Una produzione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

in collaborazione con l’Associazione Enrico Berlinguer

regia di Monica Maurer

montaggio di Milena Fiore

A ROMA

Venerdì 5 novembre 2021 – Ore 17:00

NUOVO CINEMA AQUILA

Via L’Aquila 66/74 – Roma

Intervengono:

Fabrizio De Sanctis – presidente ANPI provinciale di Roma

Alex Hoebel – storico

Ugo Sposetti – presidente Associazione Enrico Berlinguer

On. Aldo Tortorella – partigiano, politico e giornalista

Vincenzo Vita – presidente AAMOD

Saranno presenti:

Monica Maurer – regista del film

Milena Fiore – montatrice del film

Arriva a Roma il film documentario realizzato in occasione del centenario della nascita del Partito Comunista Italiano: venerdì 5 novembre alle ore 17:00 al Nuovo Cinema Aquila (quartiere Pigneto verrà proiettato CENT’ANNI DOPO,realizzato da Monica Maurer e Milena Fiore e prodotto dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con l’Associazione Enrico Berlinguer. Il documentario, interamente realizzato sulla base dei materiali del patrimonio AAMOD, è un racconto inedito della storia d’Italia attraverso il prisma del Partito Comunista Italiano e vuole essere uno strumento per riaprire una discussione collettiva su quella straordinaria esperienza nei suoi vari aspetti, dalle conquiste sociali e civili alle realtà territoriali nella loro diversità.

L’iniziativa, a cui saranno presenti regista e montatrice, sarà integrata da un incontro dibattito a cui parteciperanno il presidente ANPI provinciale di Roma Fabrizio De Sanctis, lo storico Alex Hoebel, il presidente Associazione Enrico Berlinguer Ugo Sposetti, l’On. Aldo Tortorella, partigiano, politico e giornalista, e il presidente AAMOD Vincenzo Vita.

Per accedere in sala è obbligatoria la presentazione del Green Pass.

Note di regia

In un momento di profonda crisi della forma partito, il nostro film Cent’anni dopo mette in luce l’intenso rapporto del popolo comunista con il PCI, con la sua identità di partito di massa, radicato nelle città e nelle campagne in modo capillare con le sue sezioni. È questo che generava un senso di appartenenza, il sentirsi parte attiva di un progetto politico per un’Italia più democratica e più giusta.

Come in un viaggio nella memoria, abbiamo attraversato e rivissuto questa epopea politica iniziata cent’anni fa. Abbiamo riconosciuto e ricostruito, grazie al lavoro fatto con Alexander Höbel, i passaggi topici della storia del Partito comunista italiano, utilizzando esclusivamente le immagini conservate nell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico: un percorso cronologico in cui non mancano ellissi temporali (e quindi anche involontarie lacune) e momenti di evocazione di epoche diverse che coesistono negli spazi e nei tempi del film, grazie al narratore autorevole Aldo Tortorella che enuncia e focalizza l’intera storia.

Una risemantizzazione dei tantissimi materiali che abbiamo ricercato e selezionato al montaggio, arricchita dalla voce emica ed empatica di Sandro Casalini, attraverso cui si esprime il protagonista collettivo del racconto, e tematizzata dal disegno sonoro di Giuseppe D’Amato: ne è emersa una forma-flusso vivente in cui, attraverso i raccordi fra le diverse microstorie (ma non per questo piccole storie) e le diverse scene, dal bianco e nero al colore valorizzati dal lavoro di Mauro Vicentini, gli eventi sembrano svolgersi plasticamente nella loro drammaticità e nel loro impatto emotivo sotto gli occhi dello spettatore.

La consapevolezza del fatto che la storia raccontata nel nostro film è ancora sangue vivo deIl’esperienza e dei percorsi di tante e tanti ci ha quasi obbligato a quel confronto costante all’interno dell’Archivio che ha reso questo film un vero e proprio lavoro collettivo.

Monica Maurer e Milena Fiore

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

Sito web: [https://www.aamod.it/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=5%3dJbA%26D%3dJ%26K%3d6aQb%26r%3dSSY6SK%26R%3dk3t8dLCMv_JjzS_Ut_OTui_Yi_JjzS_TyTzO.t8pGw.Fw_JjzS_Ty%26A%3dpMBSfS.7Bw%26AB%3dY5VQX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

