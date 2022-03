(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 CELLOS FOR PEACE

Il celebre violoncellista lituano David Geringas e cinque violoncellisti italiani si uniscono per il concerto di beneficenza “Cellos for Peace” grazie alla collaborazione fra Accademia Filarmonica Romana e Associazione Sincronìa, con il patrocinio dell’Unicef, domenica 27 marzo in Sala Casella (ore 17.30 via Flaminia 118). Tutto l’incasso e le offerte saranno interamente devoluti all’Unicef, impegnata nell’assistenza ai profughi di guerra ucraini, bambini in particolare. Una emergenza di cui il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia è tornato a parlare proprio in queste ore comunicando che un bambino ucraino su due è stato sfollato da quando la Russia ha invaso l’Ucraina lo scorso 24 febbraio.

A David Geringas si affiancano per l’occasione Gianluca Giganti (vincitore premiato al Concorso Internazionale “Primavera di Praga” del 1994, primo violoncello presso alcune delle più importanti orchestre sinfoniche e lirico-sinfoniche italiane, nonché affermato concertista e didatta), Ettore Pagano (giovanissimo talento emergente del panorama italiano, classe 2003, vincitore di svariati concorsi internazionali solistici, recentemente ospite della stagione della Filarmonica), oltre che da alcuni dei migliori allievi di Gianluca Giganti al Conservatorio di Benevento (Emilio Mottola primo violoncello dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, Alfredo Pirone ed Edoardo Serafini).

Oltre alla coincidenza con i tragici avvenimenti di queste settimane, l’occasione scaturisce anche da una ricorrenza, il 95° anniversario della nascita del grande violoncellista russo Mstislav Rostropovič (Baku 27 marzo 1927 – Mosca 27 aprile 2007) di cui Geringas è stato per lungo tempo allievo al Conservatorio Čajkovskij di Mosca e che, com’è noto, ha sempre fatto della difesa delle libertà civili di un popolo e dell’individuo la sua stella polare nel corso dell’intera esistenza.

Il programma musicale avrà un’apertura speciale, con la trascrizione per sei violoncelli dell’Inno ucraino. Si spazierà poi dalla Suite n. 2 in re minore per violoncello solo BWV 1008 di Johann Sebastian Bach ai Drei Stücke per 2 violoncelli del compositore contemporaneo ucraino Valentin Silvestrov (che si ispira a Bach e che dedica il suo pezzo allo stesso Geringas), fino al Lamento per violoncello solo della compositrice romana Silvia Colasanti, passando per l’Andantino di Sergej Prokof’ev (compositore, non dimentichiamolo, ucraino di nascita) tratto dal Concertino per violoncello op. 132 e trascritto da Rostropovič per quintetto di violoncelli. E ancora la trascrizione per sei violoncelli del Requiem di David Popper e del Préludio dalla Bachianas Brasileiras di Heitor Villa-Lobos.

Nato a Vilnius, in Lituania, il violoncellista e direttore d’orchestra David Geringas appartiene all’élite musicale attuale. L’eccezionale vastità del suo repertorio, che va dal primo periodo barocco fino alla musica dei giorni nostri, rispecchia la sua versatilità e l’ampiezza dei suoi interessi musicali. Il rigore intellettuale con cui si pone nei confronti delle partiture, unito alla particolare, inconfondibile cifra stilistica interpretativa, gli hanno valso unanime consenso in tutto il mondo nel corso di tutta la sua lunga carriera. Allievo di Mstislav Rostropovič e vincitore del Primo Premio e Medaglia d’oro al prestigioso Concorso Čajkovskij di Mosca del 1970, David Geringas ha suonato da solista in tutto il mondo collaborando con molte delle più importanti orchestre e dei maggiori direttori del nostro tempo. Estesissima la sua discografia che conta attualmente circa 120 CD, molti dei quali hanno ricevuto i più importanti riconoscimenti, incluso il Grand Prix du Disque per la sua incisione dei 12 Concerti per violoncello di Luigi Boccherini, il Diapason d’Or d’Année per quella della musica da camera di Henry Dutilleux, il Premio annuale della Critica tedesca sia per la registrazione dei Concerti di Hans Pfitzner che per quella dei lavori di Alfred Schnittke per violoncello e pianoforte. Nel 2013 e nel 2014, inoltre, David Geringas è stato insignito del Premio “Echo Klassik” e dal 2005 è docente del Corso di Perfezionamento estivo di violoncello presso l’Accademia Chigiana di Siena.

