(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Celli: orgogliosi delle autiste Atac che hanno salvato un uomo dal suicidio. Esempio di coraggio e generosità

Roma, 26 marzo 2022 – “La storia di Laura e Adriana, le due autiste di Atac che hanno salvato la vita ad uomo che stava tentando il suicidio dal ponte del Corridoio della mobilità sul Gra, è una bella testimonianza di coraggio e di altruismo. Non hanno esitato un attimo nel dare aiuto a una persona in difficoltà in quel momento. A loro il nostro riconoscimento. Roma è orgogliosa di donne e uomini che con generosità sono al servizio della comunità e rappresentano un esempio per tutti”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.