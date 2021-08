(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 CEFALÙ SEQUESTRO DI STRUTTURA RICETTIVA

I Carabinieri della Compagnia di Cefalù, insieme a personale della Capitaneria di

Porto e dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno portato a termine un’attività di

contrasto ai reati in materia ambientale, deferendo, in stato di libertà, alla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, un 85enne cefaludese.

I militari hanno verificato che l’indagato ha realizzato un’abitazione in contrada

“Kalura” – adibita ad attività ricettiva – in totale assenza dei necessari titoli

autorizzativi, su di un’area demaniale marittima sottoposta a vincoli paesaggistici e

sismici, nello specifico su di una scogliera prospiciente il mare.

Sono stati anche rilevati, quali pertinenze della struttura, 3 terrazzamenti in cemento

edificati sulla medesima roccia per una superficie complessiva di 150 mq circa, dei

quali il più esteso posto a livello del mare, a totale copertura delle rocce affioranti la

superfice acquea.

L’uomo risponderà ora dei reati di esecuzione di opere in zona tutelata dal vincolo

paesaggistico, senza la preventiva autorizzazione della soprintendenza ai bb. cc. aa.,

🔊 Listen to this