(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Cedimento della fondamenta: chiusa Riva Sant’Andrea e interdetto imbarcadero Actv P.le Roma A

L’area Lavori pubblici del Comune di Venezia comunica che questo pomeriggio i vigili del fuoco hanno provveduto a chiudere e a mettere in sicurezza Riva Sant’Andrea, nell’omonimo Campo, in zona p.Le Roma, a causa del cedimento della fondazione del muro della riva con scivolamento verso il canale di circa 5 cm per una lunghezza di circa 25m.

Sul posto è subito intervenuta la Polizia locale e i tecnici dei lavori pubblici che hanno compiuto un sopralluogo nell’area assieme ai tecnici dei sottoservizi interessati (Veritas, Enel e Italgas).

Si è reso necessario provvedere all’interdizione dell’imbarcadero P.le Roma A (utilizzato per la discesa dei passeggeri della linea 6 proveniente da Lido SME, che ora potranno servirsi dell’imbarcadero P.le Roma C).

L’area della fondamenta interessata dal cedimento si trova a ridosso degli uffici Veritas e non vede coinvolta alcuna utenza privata.

Nei prossimi giorni sarà necessario realizzare un palancolato di protezione in acqua e poi procedere con la progettazione e la realizzazione dell’intervento di ripristino che dovrà sicuramente interessare lo smontaggio completo della pavimentazione, del muro di sponda e la messa in luce delle fondazioni per poi procedere alla ricostruzione.

Venezia, 12 agosto 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this