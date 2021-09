(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 CDX: VITO (FI), LEGA E FDI DESTRA SOVRANISTA, RAGIONINO TRA LORO DI PARTITI UNICI

“Dalla foto di Cernobbio ai voti sul DL Green Pass, passando per la firma in Europa della Carta dei valori con Orban e Le Pen, Lega e FdI rappresentano in Italia, legittimamente, la destra sovranista. A questo punto, ragionino pure tra loro di federazioni e partiti unici. Ma Forza Italia di Berlusconi ed i vari movimenti e partiti di Udc, di Toti, Brugnaro, Lupi, Sgarbi e di altri, hanno il diritto, e per certi versi anche il dovere, di rappresentare un progetto di destra diversa, liberale, europeista, garantista, attenta ai diritti civili.” Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia.

