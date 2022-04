(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 CDX: RONZULLI (FI), I DIKTAT NON AIUTANO, MA SAREMO UNITI

“Come ci ha insegnato il presidente Berlusconi, alimentare polemiche pubbliche fa il gioco soltanto degli avversari, di chi vuol dividere”. Lo dichiara Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, in un’intervista al Giornale rispondendo a una domanda sulle recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni. “Forza Italia è il partito che ha creato il centrodestra e che lo alimenta con il proprio contributo di idee, di valori e iniziative da più di 25 anni. Berlusconi ha costruito l’armonia con generosità ed equilibrio, badando sempre all’interesse generale e mai a quello del suo partito. Forza Italia non vuole di certo danneggiare un alleato, anzi. Chi lo ipotizza danneggia la coalizione e un centrodestra diviso e litigioso è perdente e non serve a nessuno: non interessa a noi e soprattutto non è utile per risolvere i problemi degli italiani. I diktat e le imposizioni non aiutano. Per questa ragione è auspicabile che, invece di alimentare schermaglie a chi farebbe o meno il bene della coalizione, si apra rapidamente una nuova stagione di collaborazione e condivisione come lo sono state le precedenti”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this