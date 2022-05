(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 s * unisciformato

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COMUNICATO STAMPA

LEGALITA’, DOMANI A PALAZZO SPADA GIUDICI AMMINISTRATIVI INCONTRANO STUDENTI

PRESIDENTE FRATTINI PREMIA STUDENTI PROTAGONISTI DELLA LEGALITA’

Domani, lunedì 16 maggio i giudici amministrativi, nell’ambito del progetto sull’educazione alla legalità, promosso con il Ministero dell’Istruzione, nel ricordo di Falcone e Borsellino e dei tanti eroi civili della storia del nostro Paese, incontreranno gli studenti a Palazzo Spada, per rispondere all’appello del Presidente della Repubblica per la piena attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

La cerimonia di premiazione dei vincitori, in rappresentanza dei tanti studenti delle scuole di tutta Italia che hanno partecipato al bando dedicato al tema “Recuperiamo la legalità per vivere nella libertà e, quindi, nella dignità”, si aprirà alle 9.30 nel cortile d’onore di Palazzo Spada con il concerto della banda dell’Arma dei Carabinieri, cui seguiranno le letture sul tema “legalità, libertà e dignità” dell’attrice Serena Autieri e il saluto introduttivo del Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini che a fine mattinata premierà gli studenti che si sono distinti come “maestri di legalità, esercitando la virtù del rispetto e mettendo al bando qualsiasi tipo di violenza, a partire da quella verbale”.

La premiazione si terrà nella Sala di Pompeo e sarà condotta dal giornalista e scrittore Duilio Giammaria che presenterà i video vincitori del bando, che verranno introdotti dalle testimonianze sulla legalità: del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Michele Corradino, del Procuratore nazionale aggiunto della DNAA Giovanni Russo e di Antonio Salvia, figlio del vicedirettore di Poggioreale, assassinato nel 1981 su mandato del boss della Nuova Camorra Organizzata Raffaele Cutulo.

Nel corso della cerimonia interverrà anche Pif, noto regista, attore e conduttore per raccontare ai più giovani come è nata la sceneggiatura del suo film “La mafia uccide solo d’estate”.

La manifestazione si chiuderà con una performance del Coro delle Voci bianche dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Roma.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, tramite il Canale YouTube.

