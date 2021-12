(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 s * unisciformato

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COMUNICATO STAMPA

CDS, FILIPPO PATRONI GRIFFI ELETTO GIUDICE COSTITUZIONALE

I magistrati del Consiglio di Stato hanno eletto oggi Filippo Patroni Griffi, attuale Presidente del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale.

Il neo eletto giurerà a fine gennaio e da quella data assumerà le funzioni di giudice costituzionale, subentrando al Presidente della Corte, Giancarlo Coraggio, eletto il 29 novembre 2012 dai magistrati del Consiglio di Stato e in carica alla Corte dal 28 gennaio 2013.

La votazione a scrutinio segreto, si è aperta alle 10 di martedì 14 dicembre, ma non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti, si è proseguito oggi con il ballottaggio, tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti. Il voto di ballottaggio, sempre a scrutinio segreto, si è concluso con l’elezione del candidato che ha raggiunto la maggioranza relativa dei voti.

Roma, 15 dicembre 2021

Di seguito il curriculum vitae di Filippo Patroni Griffi.

Curriculum Vitae Filippo Patroni Griffi

Nato a Napoli il 27 agosto 1955. Ha due figli.

Svolge a Napoli studi classici presso il Liceo Umberto e, nel 1977, consegue con lode la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli. A seguito di pubblici concorsi, diventa magistrato ordinario nel 1979, referendario di Tribunale amministrativo regionale nel 1984 e dal 1985 è Consigliere di Stato. Nel 2009 è nominato Presidente di sezione. Presso il Consiglio di Stato ha svolto le funzioni in tutte le sezioni giurisdizionali e consultive.

