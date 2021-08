(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 CDP: GIACOMONI (FI), PRESENTERA’ OGNI ANNO A PARLAMENTO RELAZIONE SU ATTIVITA’ SVOLTA

“Ritengo giusto e doveroso che la Commissione possa vigilare sugli investimenti della Cassa. Per rafforzare l`indirizzo parlamentare della Commissione, che deve necessariamente seguire l`evoluzione della missione della Cassa, fornendo ai risparmiatori postali tutte le risposte di cui necessitano e che meritano, abbiamo deciso, nel corso dell`ultima seduta, di prevedere che la Commissione presenti ogni anno una relazione al Parlamento sull`attività svolta”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, in un’intervista a ‘Economy’. “L`ingresso del Gruppo Cdp in Euronext e la contestuale acquisizione di Borsa Italiana – ha continuato –, rappresenta senza dubbio un punto di forza per garantire gli interessi nazionali. L`operazione è coerente con la mission di Cdp di sostenere le infrastrutture strategiche del Paese con una prospettiva di lungo termine ed è il primo passo verso il riconoscimento per l`Italia di un ruolo sempre più importante nel completamento del mercato unico dei capitali”. Giacomoni ha poi evidenziato come “Per conoscere la strategia di Cdp dopo il cambio dei vertici occorrerà attendere la presentazione del nuovo Piano Industriale. Sono convinto che il ruolo di Cdp sarà sempre coerente con le necessità di supporto e sviluppo del Paese. Il ruolo di Cdp non dovrà certo essere quello di nazionalizzare o statalizzare le imprese italiane, bensì quello di sostenere il tessuto economico del Paese e le nostre imprese per poi una volta rafforzate defilarsi, scendendo in minoranza e lasciandole correre sulle proprie gambe per tornare a conquistare i mercati internazionali. La Cassa quindi sarà sempre protagonista, ma mai “statalista”, in sinergia con le iniziative e le direttive del Governo e in difesa degli interessi nazionali”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this