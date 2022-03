(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 CDP: GIACOMONI (FI), AUDIZIONE PRESIDENTE E AD IN COMMISSIONE VIGILANZA SU PNRR, CON INCOGNITA GUERRA

“La Commissione parlamentare di Vigilanza su Cassa depositi e prestiti ha audito oggi il Presidente e l’Amministratore delegato di CDP, Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, sul ruolo di Cassa come advisor della Pubblica Amministrazione nell’ottica dell’implementazione del PNRR, anche alla luce dell’accordo quadro con il MEF”. Così in una nota Sestino Giacomoni (FI), presidente della Commissione di Vigilanza. “I Vertici di CDP – prosegue Giacomoni – hanno illustrato l’attività di consulenza e assistenza tecnica a sostegno delle Amministrazioni centrali e degli enti locali nelle fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi del PNRR, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione degli investimenti e facilitare il conseguimento degli obiettivi previsti. In questa fase così delicata, anche a causa dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, è necessario comprendere l’iter della realizzazione dei progetti del Pnrr e soprattutto quanto Cassa depositi e prestiti potrà fare per la crescita del Paese. Siamo tutti consapevoli che l’Italia, per poter ripagare l’enorme debito pubblico, è condannata a crescere e per farlo deve investire al meglio i fondi del Pnrr, i fondi europei e il risparmio postale. In questa fase Cdp, oltre al ruolo di sostegno per le imprese attraverso i finanziamenti, riveste il compito fondamentale di supporto delle Amministrazioni centrali e degli enti locali, a seguito dell’emendamento a mia prima firma al Dl Infrastrutture, che permette alle amministrazioni di avvalersi direttamente di Cdp per l’attività di assistenza e supporto tecnico operativo per la gestione dei fondi del Pnrr. Questa è la vera sfida dei prossimi anni: spendere bene ed in tempi brevi il doppio delle risorse che siamo riusciti a spendere negli ultimi 12 anni, utilizzando i fondi strutturali europei. Siamo tutti consapevoli che il solo modo per riuscirci è quello di fare squadra”, conclude Giacomoni

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/