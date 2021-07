(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 The COVID-19 eviction moratorium extends to July 31, 2021 to prevent the further spread of the virus.

Not rendering correctly? View this email as a web page [here](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VW7CHJ3MVD_LN68LxKgwnMPkW3NdgT54v20qTMGxfTJ5nxH1V3Zsc37CgLgqVxyyjZ5zs_ryN3jlyhxDG_3zW2T-9br7S8p_vW94MXcm8KYsvxW4_THRG4dc89nW84zgR570w3nkW53x65v88ksW4W7scY8z7PzwCpW7t3zQ73qF5nfVV5s4Q3HB_LGW3tRvDP6dCpSdW6PSwgk4pRyz4W4mZLz71kWRxjW84b23C5Pc_WjW2RygCT2wc2BBW1ytPfj648TltW8qtlqf3JRDqYW6dDBYB3f33HJW1LC_hb8hQDK3N4DFbR1Qg053W5L-JL55QMZDtW1wsfTl89BvnlW1Xdcwx6kkHtZW6J3czD60Q0wMW5J8b2D30q-7wW1Yc3vF5y9qRhW3BTtvw6HZN7XW91Bw-S5-l7g_W4MNyDM70ZWVkW217V7n2TbZjYW2fqp2X6dp0BLW1yfMBD4jJp4GN8hglQmv9_pHW1F8qf12Q_NPFVLFMj_9jG-wzW8c9ZZs84nRX9W7BZ9gP89vvR0VML6mb2pb_gD3pH61).

[USAGov – Logo](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VW7CHJ3MVD_LN68LxKgwnMPkW3NdgT54v20qTMGxfTJ3p_8SV1-WJV7CgNv5W4yNRwn6yhHHmW4yfV0W7j9ksKW2b4KBv4TyvTmW1-SM1f24B48JW3W9M4R2ZNPfJW5pmHp886t0-pW42k3SG7KZ7jPW904Syt3stzRsW10GZjY5PSSgyW1Sy-qs3-1gpRW6Kj4s05LrGxmW49BdB_3t2nt7W5vnJDg4g88h6W8gRxGY66RZJSN9lH-gmKnrwdW1N7xZ82VpcwrW7J26PV2Yzcq8W8j1lX17SKk2YW4xqqxR7c3zBJW3ScNsv7d9JF6W5zqfZM27c3fpW4PT7YM5fWBq73jWn1)

Residents Facing Eviction: Protections Extended to July 31

CDC extended protections to prevent eviction for people unable to make rental payments during the pandemic. The moratorium originally ended on June 30, 2021, but is now in effect until July 31, 2021.

The goal is to prevent the spread of COVID-19 by keeping tenants in their homes rather than large gathering spaces like homeless shelters. [Learn more about the updated eviction moratorium.](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VW7CHJ3MVD_LN68LxKgwnMPkW3NdgT54v20qTMGxfVB3p_9LV1-WJV7CgFm8W9c7N9q6xZCHnV6rZ6d7H9QFxW7h-hh72vkXqFN3k20LT-VX69W1rmf6Z2VDd2WMttpnPdCKknW675gnX8Cvy6hW4G9Gqv8XYx8qW4v8dyQ2kLRfMN1y4GK1_RcJtVgS_YW6tR3V3W8BsL4j2JrkPBW8xPl6j99Y716W4cFj-M7WzncDW85QJPh95T8zvW3_RvRX35YCVsN4FNHXRzJJg6W8MPkZp2XfPDyW90xbBd7jPf3jW7NvyZj3BP5NLW2BYRqF1jMvDgW3dhnnp8NhPN6W8h2jj45bW_qCW3r262s2TrG3yW5CvtLH6qmVwgW64NfxL8H839XW47QftK8Px4svMkJ_6PlMFdm38w-1)

[Sad looking girl with her fighting parents behind her](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VW7CHJ3MVD_LN68LxKgwnMPkW3NdgT54v20qTMGxfVB3p_9LV1-WJV7CgVPWN4FxV3CcLG3DW5gvk9b9gk4MPW4-GN-V8DHvRLVmRqJb7VB_fnVz7chG7rmD4wW471SnB8tq6g6VwtRYp7J2WF2N75HVWtZ_Wx4W6SQZ_83mBXG4W70dsD98NSbkpF2s1xYMsXcTW2RTb918q0BtRW6PwL8p1sH3W6W8rGZzD1cJD5jW1-xGgM45ksHNW4gvdhY7Fm9LMW1njSP81j8BVBW6ncZ-K7PRwLxW1Z1P2V7kGvv5MGQYqh-zBYXN64yNtlM1Pg8N8g9tvHn-8kVW2wMl3W3dnZcVW13jbr46H79XqW1HGBRQ3QSr3YW6QZ19l9hL011W5K-P5Y8XH-WWW7r737G21H6-k3bTH1)

Did you get this email from a friend?

[Subscribe me!](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VW7CHJ3MVD_LN68LxKgwnMPkW3NdgT54v20qTMGxfVV5V93wV3Zsc37CgNqsW88s-fZ5y3WlNW3mSSth6_nJF5W2bTvPl8CY7KBV5mQc42XL4ZPW1g19PX1wDKy1W6Nf3n95RtgF0W4S06tN3vbmflW3xlNMP6Cn3xBW5-RPn732pYhGW5-qBwj87JW44W2fRl5v7d-rVMW3Q3pXr1QzwSHW9b72JP2YcgxhW2X4Z2M2ZXmvTW6f7Nhj5_SPj2Vl_xv95LVwd0W2wNtVq5KyxsFW6wVwS12-M3pwTCS876kncTlW4fBlVR55yzrsV5vBL22Zz5FKW3w7ds593blDgW7c3mmg5N8vlcW7TqtRk7Qhf5pN1Pg6706xZjPVL7sY93hlXpYW6km51P3RD8flW7ws7Jv6pDwhwW8w-SvL6D9YPrW2dds3S2g5tfCW6tm3vq2448zVW96kx-c2_Hz48N3y8fskDBwPSW8fbR3w2CVX8kW2Pfh0M2c2MP7W6zP_Sq961pCQW8-VpQk7CXWczW40ss-n2zfQ67W1wlxH31SjSwfW545TFN84L0VJW6HbNmL1VMfYZV_WFyY4lRwv1N7f1dhf8skmqW2H6wTm83YtT_W3k39q18xcdByW4SszbK82G3dD33KQ1)

🔊 Listen to this