(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 CCNL Forestali. Mininni (Flai Cgil): Dopo 9 anni firmato il rinnovo del Contratto nazionale per il comparto forestale

“È stato sottoscritto oggi l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori forestali. Una firma importante, attesa da 9 anni dalle oltre 60.000 lavoratrici e lavoratori del comparto forestale” lo dichiara Giovanni Mininni, segretario generale della FLAI CGIL.

“Il CCNL è stato rinnovato nella parte normativa e adeguato alle prossime sfide che riguardano il settore: dai processi di transizione ambientale allo sviluppo delle aree interne, dalla difesa del territorio alla prevenzione e contrasto degli incendi boschivi”.

“Tra i punti qualificanti del contratto, l’inserimento di due nuovi articoli su ferie solidali e aiuto alle lavoratrici vittime di violenza di genere. Il rinnovo prevede un aumento di 100 € sia per impiegati che operai al II livello, riparametrato per gli altri livelli contrattuali, erogato in due tranches di 50 € ciascuna”.

“Riteniamo” – conclude Mininni – “che il rinnovo siglato oggi sia un ottimo risultato, raggiunto dopo una lunghissima trattativa, che dà risposte concrete alle lavoratrici e lavoratori su occupazione, salario, formazione e tutele e sarà un utile strumento per favorire l’applicazione del Testo Unico sulla forestazione che, speriamo a breve, riuscirà a vedere approvati i decreti attuativi. Consentirà, pertanto, la trasformazione della forestazione in un settore produttivo e perciò aiuterà a valorizzare un comparto strategico per la transizione ecologica e la prevenzione del dissesto idrogeologico”.

9 dicembre 2021

