Ccnl artigianato alimentare: rinnovo contratto riconoscimento importante per oltre 100.000 addetti del settoreDichiarazione del segretario nazionale Uila Uil, Guido Majrone

“Dopo una lunga trattativa, condizionata pesantemente dalla pandemia Covid 19, è stato finalmente rinnovato il Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione, scaduto il 31 dicembre 2018”.

Ne dà notizia Guido Majrone, segretario nazionale Uila, esprimendo soddisfazione per i contenuti dell’accordo che prevede, tra i punti più qualificanti della parte normativa: più ore di formazione retribuita, allargamento della contrattazione regionale ai distretti di qualità, nuove misure a sostegno della genitorialità e dei lavoratori immigrati.

“Gli oltre 100.000 dipendenti del settore ai quali si applica il contratto avranno un incremento economico pari al 4.7% al parametro medio” afferma Majrone spiegando che “i due punti percentuali in più rispetto all’indice Ipca di riferimento, comunicato dall’Istat nel maggio 2021, compensano ampiamente, insieme all’una tantum concordata, il ritardo con cui le parti hanno raggiunto l’intesa.”

“Ritengo, infine, importante sottolineare come l’aumento salariale sia stato reso possibile grazie anche alle performances del settore che, nonostante i ripetuti lockdown, sono state ragguardevoli, a dimostrazione di quanto il tessuto artigianale alimentare del nostro paese abbia retto anche per merito dell’impegno straordinario delle lavoratrici e dei lavoratori”.

