(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Cc ferito: Squeri (FI), vicinanza e stima per spirito servizio

“Profonda vicinanza, stima e gratitudine al Carabiniere ferito fuori servizio a Acireale per sedare una lite. Conosco bene la grande abnegazione di chi veste la divisa dell’Arma, avendola indossata per una parte della mia vita. Il tributo pagato dagli uomini delle Forze dell’Ordine per proteggere tutti noi deve essere da sprone a moltiplicare l’impegno affinché i nostri agenti siano messi nelle condizioni di operare al meglio, superando i pregiudizi e l’ostilità che sono ancora troppo diffusi”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Luca Squeri.

