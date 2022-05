(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 CATASTO: MARROCCO (FI), CON FI AL GOVERNO NIENTE TASSE SU CASA, NE’ ORA NE’ IN FUTURO

“Quando Forza Italia è al governo le tasse non aumentano e la casa, il bene più prezioso delle nostre famiglie, è sempre tutelata. È questa la costante degli ultimi 25 anni della nostra azione politica. È questo quanto il presidente Silvio Berlusconi ha sempre fatto. Sarà così fino a quando Forza Italia sarà protagonista in Parlamento”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco. “L’accordo tra il centrodestra di governo e il premier Mario Draghi sul catasto segna la fine delle pretese delle sinistre di tassare gli italiani sugli immobili. Abbiamo salvato la casa dagli artigli predatori di coloro che volevano preparare il terreno per una pesante patrimoniale per il ceto medio. Se ne facciano una ragione. Con Forza Italia al governo niente tasse sulla casa, né ora né in futuro”, conclude l’esponente azzurra.

