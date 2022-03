(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 CATASTO: FORZA ITALIA, VOTIAMO SI’ A EMENDAMENTO ALTERNATIVA. NON RINNEGHIAMO NOSTRE IDEE

“Anche oggi abbiamo registrato un secco ‘no’ da parte del governo. Abbiamo offerto una via d’uscita – accantonare l’articolo sei e partire dall’uno – che tuttavia non è stata volutamente imboccata. Non possiamo che rammaricarci dell’accaduto e rimarcare la nostra posizione: la riforma del catasto, così come concepita, è il passepartout per qualsivoglia aumento, diretto o indiretto, della tassazione sulla casa. Anche se tale prospettiva non riguarderà il futuro prossimo, ciò non toglie che forgiare uno strumento così pericoloso e metterlo poi nelle mani sbagliate, quali ad esempio quelle della sinistra più ortodossa, potrebbe determinare la fine del ceto medio del Paese, perché sarà proprio questa la classe sociale maggiormente colpita dagli aumenti delle tasse. Ecco perché, per coerenza, Forza Italia voterà a favore l’emendamento di Alternativa che punta alla soppressione del comma 2 dell’articolo 6 sulla riforma del catasto”. Lo affermano, in una nota, i componenti di Forza Italia della Commissione finanze di Montecitorio. “Ci siamo fatti promotori di una mediazione – continuano – per impedire che la maggioranza si spaccasse ma non possiamo rinnegare le nostre idee e soprattutto non ci fidiamo di chi ha sempre agito sulla leva fiscale per inseguire una redistribuzione della ricchezza che, di fatto, ha aumentato solo la povertà. Le tasse sulla casa non aumenteranno? Sì, fino al 2026 sarà così. Poi? Se governerà la coalizione di centrodestra i cittadini italiani non pagheranno un centesimo in più rispetto a oggi”. “Anche la sinistra è in grado di assicurare questo al Paese? Saremo ben lieti di sentirlo. Adesso. Non nel 2026”, concludono i deputati azzurri.

