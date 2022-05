(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 CATASTO: CATTANEO (FI), COMPRENDIAMO DISAPPUNTO LETTA, NON POTRA’ PIU’ IMPORRE PATRIMONIALE

“Comprendiamo il disappunto e il rammarico del segretario del Pd Enrico Letta. Gli abbiamo spuntato l’arma per una nuova patrimoniale contro il ceto medio. Il nuovo testo è ben diverso dall’originale, scompaiono, infatti, i riferimenti ai valori patrimoniali e di mercato propedeutici alla stangata che il segretario dem stava pianificando per il prossimo futuro”. Così il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro. “Semmai, Letta prenda esempio dal presidente Draghi che mostrando la ragionevolezza dei saggi ha compreso fino in fondo i nostri intendimenti e ha convenuto nel modificare il testo. Grazie a Forza Italia e al centrodestra di governo la casa è salva. Qualcuno salvi il compagno Letta”.

