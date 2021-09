(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Catasto, Bernini (Fi): no a patrimoniali mascherate

“Nella riforma fiscale che Forza Italia ha proposto al governo, c’è scritto a chiare lettere che non è il momento di patrimoniali, magari nascoste dietro la riforma del catasto, e allo stesso modo abbiamo escluso qualsiasi forma di reintroduzione dell’Imu sulla prima casa. Confedilizia ha calcolato, per difetto, che negli ultimi dieci anni c’è già stata una stangata Imu da 200 miliardi sugli immobili, compresi quelli inagibili, sfitti e illegalmente occupati. Ora serve solo ridurre il carico fiscale per sostenere la ripresa: siamo al governo anche per questo”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

