CATARATAS DAY CELEBRA 9 ANOS DO TíTULO DE MARAVILHA MUNDIAL DA NATUREZA

(AGENPARL) – BRASILIA (BRASIL), mer 11 novembre 2020 Cataratas Day

Em celebração ao dia, moradores da região e turistas são convidados a compartilhar fotos e vídeos do destino nas redes sociais

Por Amanda Costa

As Cataratas do Iguaçu estão entre as Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. Crédito: Zig Koch/MTUR

Nesta quarta-feira (11.11), o “Cataratas Day” marca o 9º aniversário da escolha das Cataratas do Iguaçu como uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. Para celebrar a data e homenagear uma das quedas d’água mais famosas do planeta, turistas e moradores de Foz do Iguaçu (PR) e região são convidados a compartilhar fotos e vídeos do destino brasileiro nas redes sociais utilizando a hashtag #cataratasday2020. O Parque Nacional do Iguaçu está aberto das 9h às 16h.

Quem mora em Foz do Iguaçu ou nos municípios vizinhos e quiser ir até as cataratas tirar uma selfie, nesta quarta-feira, vai ganhar gratuidade de ingresso e terá transporte interno liberado. Não haverá transporte gratuito para condução dos moradores até o parque, como acontecia nos anos anteriores. Por isso, é preciso ir por conta própria.

Para garantir a segurança e proteção dos visitantes contra a Covid-19, será permitida a entrada de 300 pessoas por hora. Há tapetes de desinfecção, barreiras sanitárias com orientações aos turistas e álcool em gel espalhados por vários pontos do parque. Cabe lembrar que é obrigatório o uso de máscaras.

As cataratas serão palco de um passeio ciclístico pela manhã e à tarde, com concentração às 16h e saída às 17h. A coordenação das inscrições ficou a cargo da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu (ACCI) e já foram encerradas.

CATARATAS – Além de figurar entre as Sete Maravilhas Mundiais da Natureza, a atração é reconhecida como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco. A área de conservação natural, que abriga as Cataratas do Iguaçu, é o principal atrativo turístico do estado do Paraná e um dos principais do país. Quase 30% da economia da cidade está relacionada à visitação, que responde por mil empregos diretos e cerca de 15 mil indiretos. No ano passado, o parque registrou a marca de dois milhões de visitantes.

“Os números expressivos do impacto do setor turístico na economia de Foz do Iguaçu reforçam o potencial desta atividade como importante indutor econômico no nosso Brasil e fundamental neste processo de retomada do turismo no país”, destacou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Edição: Vanessa Castro

Fonte/Source: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13998-cataratas-day-celebra-9-anos-do-t%C3%ADtulo-de-maravilha-mundial-da-natureza.html