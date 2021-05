CATANZARO “È notizia recente quella secondo la quale la Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di L.R. e R.R. per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto e punito dall’art. 336 del codice penale”. Lo dichiarano la segretaria provinciale di Catanzaro del Nuovo sindacato carabinieri. I fatti risalgono al novembre di qualche anno fa allorquando un collega, libero dal servizio, in attesa dell’intervento della Polizia Locale si prodigava a preservare il flusso circolatorio e la incolumità dei cittadini messi in pericolo da due veicoli che, dopo l’impatto fra di loro, occupavano la pubblica via soggetta a transito, in circostanze di strada sdrucciolevole per pioggia. A quel punto, il militare viene avvicinato da madre e figlio, fra le altre cose intenti ad impedire che lo stesso compisse atti necessari del proprio servizio. (News&Com)

