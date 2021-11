CATANZARO A fine ottobre i Carabinieri di Catanzaro – Santa Maria, durante una pattuglia, notavano una coppia mentre stava litigando pesantemente sul ciglio della strada. L’uomo stava minacciando di morte la donna e l’aveva spinta con violenza facendola cadere a terra. I Carabinieri intervenivano all’istante e nonostante ciò l’ex convivente continuava ad inveire nei confronti della vittima. Quest’ultima, dopo essere stata accompagnata in ospedale e dimessa con una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate, decideva di confidarsi con i Carabinieri e di denunciare l’ex convivente. La donna ha poi descritto gli anni di convivenza pieni di continui maltrattamenti verbali e fisici, legati spesso alla gelosia del 39enne che non aveva esitato oltre che a minacciarla e ad umiliarla, anche a picchiarla pure quando era in stato di gravidanza. Rilevante la testimonianza delle persone vicine alla coppia che hanno confermato l’inferno che la donna viveva in quella casa. La fine della relazione, e relativa separazione, non aveva interrotto il comportamento dell’uomo che aveva approfittato di diverse circostanze in cui i due si erano necessariamente incontrati, per la gestione del figlio minore, per proseguire nel suo atteggiamento di violenza. Tutto il materiale probatorio è stato quindi condiviso con la Procura di Catanzaro che ha immediatamente richiesto una misura di custodia cautelare ai domiciliari per l’ex convivente 39enne pregiudicato. (News&Com)

