CATANZARO In particolare, gli agenti si sarebbero trovati di fronte ad una massiccia partecipazione di giovani, i quali in piedi, occupavano tutto il perimetro del locale, intenti a ballare sulle note di musica ad alto volume, selezionata da un dj. Inoltre, partecipanti e personale in servizio (barman, camerieri e lo stesso dj), non indossavano le mascherine né rispettavano alcuna forma di distanziamento interpersonale. Inoltre, nel medesimo controllo, i poliziotti hanno contestata un’ulteriore violazione di legge: si somministravano bevande alcoliche oltre le ore 3. (News&Com)

🔊 Listen to this