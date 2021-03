(AGENPARL) – mar 09 marzo 2021 Catania:

Musumeci incontra gli universitari per parlare di Statuto

siciliano

Ha ancora senso oggi parlare di Autonomia regionale

in Sicilia? Questo uno degli aspetti affrontati alla Villa Cerami di

Catania, nell’incontro con gli studenti di Giurisprudenza tenuto

dal presidente della Regione Nello Musumeci. Un excursus approfondito

e appassionato sullo Statuto siciliano, che ha ripercorso storia e

tappe dell’autonomia regionale, con considerazioni non di carattere

giuridico ma storiche e politiche, sempre improntate al rispetto del

suo ruolo istituzionale. Prima della sua conferenza-seminario, su

“L’ordinamento regionale siciliano”, il governatore è stato

accolto dal direttore del dipartimento Salvatore Zappalà e da

Agatino Cariola, docente di Diritto costituzionale, che ha

organizzato l’evento di apertura del Corso. Da Garibaldi a Cavour,

passando per Badoglio, Sturzo e Milazzo, il governatore ha

ricostruito le radici dell’Autonomia siciliana, individuate

nell’esigenza di disinnescare il pericolo del separatismo.

“Il 15

maggio del 1946 – ricorda Musumeci – nasce lo Statuto siciliano,

mentre non c’è ancora la Repubblica Italiana, in un contesto

atipico, sotto la spinta emotiva della piazza. Così, come in tutte

le scelte non frutto di una meditata riflessione, lo Statuto

siciliano nasce senza un’anima, come invece dovrebbe ogni Carta

costituzionale. C’è l’organizzazione insomma, ma manca la

politica. Ed è già chiaro che per poter operare lo Statuto debba

essere “compatibile” con la Costituzione italiana, un raccordo

che invece è stato sempre rimandato”. Oggi ha ancora senso –

suggerisce il tema della conferenza – parlare di Autonomia siciliana?

“Concepita come in questi anni, certamente no – risponde il

Governatore. La responsabilità non è solo romana ma anche della

Sicilia che, come diceva l’indimenticato Piersanti Mattarella, non

ha mai avuto le “carte in regola” per il confronto con il Governo

centrale. In questi anni – conclude Musumeci – ci si è mossi

vivacchiando solo nella logica di eventuali privilegi che derivano

dallo Statuto. Bisogna tornare all’autonomia della responsabilità

a scapito di quella del privilegio. La Sicilia è cuore del

Mediterraneo, dobbiamo diventarne il centro economico e culturale.

C’è bisogno di nuovo accordo con lo Stato e l’Unione europea. Si

parta dalla riforma degli Enti locali, da un patto con i cittadini.

Attorno a questi temi si può consegnare alla Sicilia un autonomismo

svuotato dall’egoismo di molti di noi”.



