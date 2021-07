(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 CASTELLO SVEVO DI TRANI

CHIUSURA AL PUBBLICO

SABATO 10 LUGLIO 2021

La Direzione regionale Musei Puglia comunica che, sabato 10 luglio 2021 il Castello svevo di Trani sarà eccezionalmente chiuso al pubblico.

Nello scusarsi con i visitatori per il disagio arrecato, la Direzione informa che per i giorni precedenti e successivi la data indicata, gli orari e le modalità di visita resteranno invariate.

Per ulteriori informazioni invitiamo gli utenti a consultare il sito web dell’Amministrazione alla pagina dedicata (https://musei.puglia.beniculturali.it/musei/castello-svevo-di-trani/).

L’Ufficio Comunicazione della Direzione regionale Musei Puglia.

🔊 Listen to this