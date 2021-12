(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://culturaliart.musvc2.net/e/r?q=L3%3d93L4J_1sgq_B3_6rbr_F7_1sgq_A8wRlVp.DjAzLy5z0nF8.4xE_6rbr_F7o_JetY_TtIwD.oJyP_6rbr_F7_1sgq_B825n_JetY_UrI1Q4I_-k6u_IZud_TmIC7ma_6rbr_G55LFOF3F3_1sgq_B3_6rbr_G5nZIZt_JetY_TJ4.-_1sgq_AXB_IZud_TmH4_IZud_SEICUG-_JetY_TJO_1sgq_B64M_1sgq_AXqUm7_6rbr_F7FAC3C8_6rbr_G5zG0JypQmV%265%3dMRBVF%265%3dvM7MlT.263%26A7%3dR0SJR%26u%3dS%262%3dWEa3o2j%263%3dSCVGT%263%3dSEVDYESHTH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Venerdì, 17 dicembre 2021, alle ore 17 presso Casa Argentina in Via Veneto 7 a Roma, Castello Errante presenta 2020+1 – International Short Film Event: un evento dedicato alle eccellenze del cortometraggio italiane e latinoamericane, organizzato dalla Occhi di Giove srl in collaborazione con Ambasciata Argentina e IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana.

Il tema dell’iniziativa è la Reinvenzione intesa come apertura ottimistica verso quei cambiamenti capaci di offrire seconde chances, di avviare nuove fasi della vita, a livello umano, emotivo e professionale. Il 2020 è stato un anno complesso, segnato dall’epidemia da Covid-19, che ha portato inevitabilmente l’individuo a rimettere in discussione le proprie certezze e a proiettarsi verso nuovi e inaspettati percorsi. Il 2021, però, di fatti ancora subisce gli effetti di quanto accaduto l’anno precedente, e porta con sé la scia di conseguenze dal grande impatto culturale, sociale, politico ed economico. In questo contesto il 2021 appare inesorabilmente legato al 2020, se non fosse per la spinta propulsiva che questo anno può rappresentare nella idea di riscatto, rinascita e, dunque, reinvenzione. Per questo 2020+1 è la formula che non dimentica quanto accaduto e, nello stesso tempo, propone e rappresenta qualcosa di nuovo, qualcosa in più, rispetto a quello che eravamo e che, in parte, dovremo imparare a guardare con nuovi occhi.

Gli studenti e i giovani professionisti dell’audiovisivo coinvolti nel progetto, attraverso la propria creatività, avranno l’opportunità di raccontare il 2020 e i suoi effetti, indagando le possibili spinte propulsive capaci di riscrivere i nuovi scenari della ripartenza, umana, sociale, artistica.

La rassegna ospita una sezione dedicata ai cortometraggi realizzati dai professionisti che hanno partecipato alle scorse edizioni del Progetto; una sezione curata in collaborazione con l’IILA – Organizzazione Internazionale Italo Latino-Americana e infine una sezione che inaugura la partnership con gli ultimi due Festival latinoamericani che quest’anno sono entrati a far parte della rete di Castello Errante: Ícaro International Film Festival (Guatemala) e la grande comunità audiovisiva di deleFOCO che organizza una dei più grandi Festival Internazionali del Cortometraggio, Shnit Worldwide ShortFilmFestival in Costa Rica.

L’evento rappresenta uno spazio di collaborazione tra Istituzioni, Organizzazioni culturali e Festival italiani e latinoamericani: una vetrina per giovani autori e autrici, nonché un’occasione di incontro e scambio per tutti i professionisti coinvolti nel Progetto. 2020+1 è, dunque, una piccola opportunità di rilancio dopo i difficili mesi che il settore audiovisivo si è trovato ad affrontare a livello globale.

Castello Errante è reso possibile grazie al sostegno di Programa Ibermedia, Ministero della Cultura, Regione Lazio, di cui quest’anno è risultato il primo progetto su oltre 200 proposte presentate al fondo di promozione audiovisiva regionale, con la collaborazione di IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema per Roma, Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana e Uruguay, nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane.

Ideato e prodotto da Occhi di Giove SRL, Castello Errante. Residenza Internazionale del Cinema è un format innovativo dedicato alla formazione, alla produzione e alla promozione nel campo del cinema e dell’audiovisivo.

