Al via giovedì 15 luglio il ciclo di visite guidate tematiche dedicato alla mostra Storie dal mondo in Castello, in corso presso il complesso museale di Racconigi fino a domenica 3 ottobre. Alle ore 11.15 e 15.15 di giovedì 15 e 29 luglio, 12 e 26 agosto, 9 e 23 settembre si svolgono gli itinerari di approfondimento condotti da Alessandra Giovannini Luca, vicedirettrice e curatrice delle collezioni del Castello di Racconigi, Roberta Bianchi, Giulia Comello e Giuseppe Milazzo, staff del Laboratorio di restauro della Direzione regionale Musei Piemonte.

La partecipazione alle visite, della durata di circa 1 h, è su prenotazione obbligatoria e il costo della visita è compreso nel biglietto di ingresso alla mostra.

Dodici appuntamenti per approfondire dettagli e caratteristiche dei 18 manufatti esposti, selezionati dalla raccolta di armi e oggetti etnografici custodita nel Deposito Armeria, uno dei segmenti inediti e più sorprendenti del patrimonio della residenza rimasto sinora nascosto agli occhi dei visitatori. La raccolta è costituita nel complesso da circa 500 pezzi e comprende prevalentemente doni ricevuti da Vittorio Emanuele III e soprattutto dall’ultimo re d’Italia Umberto II, nell’ambito dei viaggi all’estero o delle visite diplomatiche legate alle relazioni internazionali intrattenute da Casa Savoia. Ma non solo. Il percorso di visita comprende anche il Deposito Armeria, diversamente non accessibile ai visitatori, permettendo di scoprire l’attività di studio e conservazione attualmente in corso e avere l’occasione unica di ammirare l’intera raccolta.

La mostra, inoltre, si inserisce all’interno di un più ampio programma di studio e valorizzazione dell’Armeria avviato nel 2019 e presenta sia gli esiti conservativi e di conoscenza sin qui conseguiti, sia gli obiettivi da portare avanti e sviluppare in futuro. L’esposizione di questo primo nucleo di armi e oggetti etnografici intende infatti promuovere la realizzazione di un allestimento permanente dell’Armeria nell’ala di levante al piano terreno del Castello. Il progetto interessa cinque ambienti, realizzati per volontà di Carlo Alberto tra gli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento, in parte ancora caratterizzati da decorazioni e arredi dell’epoca, in cui collocare una selezione rappresentativa della raccolta. Un’opportunità importante per ampliare l’offerta culturale e rendere fruibile un settore di patrimonio particolarmente interessante, ma di fatto precluso al pubblico. Questo obiettivo richiede però l’utilizzo di non poche risorse e per questo è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma Art Bonus: per sostenere l’iniziativa occorre collegarsi al portale, cliccare nel menù in alto sulla voce “Gli interventi” e nel motore di ricerca inserire “Castello di Racconigi” (https://artbonus.gov.it/958-castello-di-racconigi.html).

Visite guidate tematiche

Mostra Storie dal mondo in Castello

Castello di Racconigi

Orario: ore 11.15 e 15.15 di giovedì 15 e 29 luglio, 12 e 26 agosto, 9 e 23 settembre.

Biglietti: intero € 5,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; gratuito per docenti delle scuole italiane pubbliche e private paritarie con presentazione della certificazione del proprio stato di docente; studenti delle facoltà di Architettura, Lettere e Filosofia; titolari di Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card; Royal Card; personale MiC; membri ICOM; giornalisti muniti di tessera professionale; persone con disabilità e accompagnatori.

