FEDERICO II E I POETI TRA LE STELLE

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

sabato 24 luglio ore 21.00

Sabato 24 luglio alle ore 21.00, in occasione della terza giornata di valorizzazione, il sito di Castel del Monte ospiterà la cerimonia di premiazione dell’VIII edizione del Premio Internazionale “Federico II e i poeti tra le stelle”.

Un concorso artistico-letterario aperto ad autori, adulti e studenti, di opere poetiche, narrative, pittoriche e fotografiche ispirate al cosmo, ai fenomeni e agli oggetti celesti.

Tutti i vincitori riceveranno in premio l’opera dell’artista barese Valeria Pinto dal titolo “Tra le stelle” realizzata in esclusiva per la cerimonia.

La serata, organizzata in collaborazione con la Società Astronomica Pugliese, sarà condotta da Maria Liuzzi, volto noto del giornalismo pugliese e del Tg Norba24 e vedrà la partecipazione di Franco Malerba, primo astronauta italiano nello spazio, Gianluca Masi, presidente della Giuria e astrofisico del Virtual Telescope, e Bianca Tragni, nota studiosa del mondo federiciano.

Ricordiamo inoltre ai visitatori che, in occasione dell’iniziativa, il sito di Castel del Monte resterà eccezionalmente aperto al pubblico fino alle ore 21.45.

Informazioni per il pubblico

Orario dell’evento: dalle ore 21.00

Prenotazione: consigliata tramite l’app ioprenoto (https://ioprenotoapp.com/)

Costo dell’evento: gratuito

Le misure anti-contagio e le modalità di visita previste durante l’evento sono consultabili al seguente link: https://musei.puglia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/05/DRM-PUG-Modalit%C3%A0-di-visita2.pdf.

