(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 Cassa geometri. Sindacati, Denunciato il Presidente per condotta antisindacale

Roma, 24 maggio 2021 – “Nella giornata di venerdì 21 maggio le Organizzazioni Sindacali operanti nel comparto della Previdenza Privata hanno dato mandato al legale, Avv. Daniele Leppe, di depositare un ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori per condotta anti sindacale. La decisione è maturata dopo la definitiva rottura delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro di secondo livello con una scelta unanime e necessaria al termine di mesi in cui dopo lo stato di agitazione dei lavoratori e il tentativo di conciliazione operato presso il Ministero del Lavoro, il Presidente della Cassa Geometri, Geom. Diego Buono, dava comunicazione di avvenuta sottoscrizione del testo proposto dall’Amministrazione da parte di una neonata sigla presente con soli tre iscritti su circa centocinquanta impiegati nell’Istituto “ dichiarano Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Ugl Terziario, Cisal Fialp, Confsal Unsa e Usb.

“Al netto delle valutazioni di carattere procedurale, e finanche etico, che si potrebbero produrre, quel che preme evidenziare con l’iniziativa intrapresa, per l’agibilità stessa del sistema delle relazioni industriali in essere presso gli Enti di Previdenza, è l’attenzione sugli effetti che la condotta contrattuale assunta dai vertici dell’Ente potrebbe produrre nell’Istituto. Una condotta che arbitrariamente sopprime ogni forma di contrattazione collettiva, sostituendola con un sistema che, di fatto, istituisce il sindacato di comodo come unico interlocutore riconosciuto, sgretolando ogni criterio di rappresentatività e legittimità della stessa. È grande la preoccupazione sulla tenuta dei servizi da erogare ai geometri iscritti e per questo si è contemporaneamente richiesto un intervento del Ministro Orlando”, concludono.

