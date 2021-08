(AGENPARL) – Roma, 12 ago 2021 – «La formula ‘il fatto non sussiste’ è stata adottata perché l’imputato ha agito non ‘contra ius’ bensì in aderenza alle previsioni normative primarie e secondarie dettate nel caso di specie. Allo stesso non può essere addebitata alcuna condotta finalizzata a sequestrare i migranti per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile».

Lo scrive il Gup di Catania nelle motivazioni della decisione di non luogo a procedere nei miei confronti.

Dopo tanti insulti, invenzioni, intercettazioni “alla Palamara” e attacchi politici di ogni genere, vedere riconosciuta, nero su bianco, la correttezza del mio operato alla guida del Viminale è fonte di grande soddisfazione.

Purtroppo a settembre, per un caso analogo (riguardante la Ong spagnola “Open Arms”), sarò a processo a Palermo accusato di “sequestro di persona”, fino a 15 anni di carcere la pena prevista: spero che sarete al mio fianco, credo di avere dimostrato concretamente da Ministro dell’Interno che cosa si possa ottenere nella gestione dell’immigrazione clandestina, a difesa dell’ITALIA 🇮🇹

L’ho fatto realizzando ciò che mi avevano chiesto gli italiani con il loro voto e lo rifarò: VOLERE È POTERE.

Grazie Amici per tutto il supporto che mi avete dato e per quello che mi darete, per me è fondamentale.

https://www.facebook.com/252306033154/posts/10158856530103155/?d=n