(AGENPARL) – ven 25 giugno 2021 CASE CONTINI, OCCHI E RAINIERI (LEGA ER) LANCIANO L’ALLARME SULLO STATO DEL PONTE SUL CENO: “INTERVENTI URGENTI. LA REGIONE SOSTENGA I COMUNI DI VARANO DE MELEGARI E SOLIGNANO”

BOLOGNA, 25 GIU – “Il ponte sul Ceno di Case Contini, infrastruttura storica che mette in comunicazione la Val Ceno con la Val Pessola, necessita di importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. I comuni di Varano de’ Melegari e di Solignano, con i loro esigui bilanci, non riuscirebbero a far fronte a questi interventi. Per questo abbiamo chiesto alla Regione se l’opera sia già stata oggetto di monitoraggio e se intenda sostenere la sua riqualificazione e relativa messa in sicurezza, anche attraverso finanziamenti regionali rivolti al comune capofila”. Così i consiglieri regionali della Lega ER Emiliano Occhi e Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa, che hanno depositato un’interrogazione per chiedere conto alla Giunta regionale dello stato di un’infrastruttura che “per numerose frazioni dei comuni di Varano Melegari e Solignano rappresenta la via principale di accesso alla viabilità provinciale”.

“Tra queste – hanno ricordato i consiglieri parmigiani – vi anche la località Ricodalle in cui trova sede una ex discarica il cui percolato viene raccolto e trasportato a smaltimento con autobotti. In mancanza del Ponte l’accesso alla ex discarica sarebbe molto disagevole. Senza contare che le numerose famiglie che lavorano a Varano e Fornovo dovrebbero percorrere almeno 25-30 chilometri in più ogni giorno”.

“Negli anni passati il ponte è stato oggetto di interventi localizzati in punti ben definiti dove si presentavano criticità senza un razionale piano di manutenzione e tali lavori sono stati realizzati anche grazie a un contributo regionale. Tuttavia i lavori svolti in precedenza non sono più sufficienti a garantire la sicurezza dell’infrastruttura” hanno rilevato gli esponenti del Carroccio.

“Poiché nel Documento Strategico Regionale si pone particolare enfasi sulle infrastrutture strategiche delle aree montane e considerando il grave stato in cui versa il Ponte, è ora urgente un nuovo impegno per una duratura sistemazione di questo ponte con il decisivo contributo della Regione Emilia-Romagna” hanno concluso Occhi e Rainieri.

—————————————————–

