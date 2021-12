(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Casa: Siracusano (FI), direttiva Ue punisce ceto medio, svolta green non si realizza così

“La direttiva Ue sull’efficientamento energetico – dopo una prima analisi – risulta estremamente rigida, con una tempistica sbagliata, e punitiva per un Paese – come l’Italia – con un altissimo tasso di case di proprietà.

È un obiettivo condivisibile quello di traghettare gli edifici verso le nuove tecnologie, che limitano le emissioni e potranno contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, ma tutto questo non è realizzabile mettendo le mani nelle tasche dei cittadini.La direttiva Ue prevede che gli Stati introducano delle norme per vietare la vendita e l’affitto degli immobili che a partire dal 2027 (per gli appartamenti in condominio gli standard scatteranno invece nel 2030), non abbiano raggiunto il minimo di efficienza energetica richiesto. Questo minimo sarà, spiega la direttiva, la classe energetica E a partire dal 2027, la classe energetica D, a partire dal 2030 e, infine, la classe energetica C a partire dal primo gennaio del 2033.In parole povere, se i proprietari vorranno vendere o affittare la propria casa, dovranno sobbarcarsi i lavori di ristrutturazione e di efficientemento energetico.

E coloro che non lo faranno, anche tra i proprietari – in Italia l’80% delle famiglie, il ceto medio, possiede la casa nella quale vive -, vedranno comunque crollare il valore di mercato del proprio immobile.

Forza Italia lavorerà, in Italia e in Europa, per riscrivere questa direttiva. La svolta green non si realizza a scapito dei cittadini”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

