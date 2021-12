(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Settantuno eventi nelle festività natalizie della

Casa Pia

Lo storico istituto cittadino ha strutturato un ricco calendario di iniziative e

di attività per i propri ospiti

Tra i momenti più attesi rientra la Santa Messa con il vescovo Riccardo

Fontana di giovedì 16 dicembre

AREZZO – Settantuno eventi scandiscono le festività natalizie della Casa di Riposo

“Fossombroni”. Lo storico istituto cittadino, noto come Casa Pia, ha strutturato un

ricco calendario di attività e di iniziative che si susseguiranno fino a mercoledì 5

gennaio per regalare agli ospiti momenti di gioia, gioco, incontro, spensieratezza e

socializzazione. Questo programma si integra alle attività quotidianamente condotte

con i residenti e ha richiesto un ulteriore impegno da parte di animatrici e operatori

della struttura, con l’obiettivo di far vivere il clima di festa nonostante le restrizioni e

le limitazioni imposte dall’attuale periodo.

I primi giorni del mese di dicembre sono stati caratterizzati dalla preparazione degli

addobbi e degli allestimenti natalizi nei diversi settori della Casa Pia, oltre che da una

prima visita al “Villaggio di Natale” dello Show Garden che sarà ripetuta anche nella

mattina di mercoledì 15 dicembre. Un’ulteriore uscita è prevista lunedì 20 dicembre

con il pranzo degli auguri al ristorante Logge Vasari in piazza Grande. Tra i momenti

più attesi rientra la Santa Messa celebrata dal vescovo Riccardo Fontana alle 16.00

di giovedì 16 dicembre che seguirà la visita di lunedì 13 dicembre da parte del

parroco dell’istituto, don Silvano Paggini, per un incontro e uno scambio di auguri

con gli ospiti. Due novità dell’attuale Natale saranno le letture della “Cesta dei

pensieri” previste da martedì 28 dicembre e i pomeriggi di “Ricette a tema e

racconti” al via da venerdì 17 dicembre, con appuntamenti ripetuti nei diversi moduli

della struttura. Entrambe le iniziative sono volte a far riaffiorare i ricordi e le

emozioni delle festività natalizie vissute in passato dagli ospiti: la prima, infatti, sarà

caratterizzata da una condivisione di testi e pensieri scritti nei giorni precedenti e

raccolti in una cesta comune, mentre la seconda troverà il proprio cuore in uno

scambio di piatti tipici del periodo natalizio con un viaggio tra le diverse tradizioni

della penisola.

Giorno dopo giorno, inoltre, la quotidianità sarà arricchita con momenti dedicati ai

giochi del Natale (dalla Tombola a “Mercante in fiera”), dalla visione di film a tema

natalizio, dagli incontri e dalle videochiamate con i familiari, fino ad arrivare alla

consegna dei regali agli ospiti in calendario giovedì 23 e venerdì 24 dicembre che

sarà impreziosita dalla visione dei videomessaggi di auguri inviati dai parenti che

permetterà di utilizzare la tecnologia per restare in contatto e per mantenere i legami

affettivi e relazionali. «Il Natale è un momento di grande festa – commenta la

presidente Debora Testi, – dunque la nostra volontà è stata di far respirare agli ospiti,

ogni giorno, questa bella atmosfera di gioia e di spensieratezza. Nel frattempo,

stiamo studiando nuove attività da programmare anche dopo il periodo natalizio.

Rivolgo un ringraziamento particolare a animatrici, direzione e personale dell’istituto

per aver messo in campo ogni sforzo per proporre un calendario che, nel corso del

mese, sarà scandito da ben settantuno iniziative».

Uffici Stampa Egv

di Cavini Marco

Arezzo, venerdì 10 dicembre 2021

Uffici Stampa Egv

di Cavini Marco

