(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Casa per disabili lager: Calabria (FI), basta torture, ora videosorveglianza

“Le inaudite e disumane torture subite dagli ospiti disabili di una casa di cura di Palermo pesano come macigni sulla coscienza del legislatore. Da anni chiedo l’approvazione della mia legge per l’installazione di sistemi di videosorveglianza in asili e strutture per anziani e disabili, ma l’inspiegabile inerzia della sinistra ha fatto cadere ogni appello nel vuoto”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, prima firmataria della proposta di legge approvata alla Camera. “Il risultato – prosegue – è il ripetersi di abusi e violenze gravissimi che avrebbero potuto e dovuto essere evitati attraverso una seria prevenzione. Ora basta. Ci aspettiamo che la legge venga subito sbloccata in Senato e che il governo tenga fede all’impegno preso di finanziare adeguatamente in manovra questa misura”, conclude.

