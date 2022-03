(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 Buongiorno,

CASA. CORROTTI (LEGA): “GUALTIERI COME ZINGARETTI PENALIZZA CHI È IN REGOLA”

ROMA, 4 MAR – “Il sindaco di Roma Gualtieri è pronto ad allinearsi a Zingaretti per mettere più alloggi a disposizione degli abusivi. È l’ennesima beffa targata Pd a chi attende da anni in graduatoria per un alloggio popolare che decide di sfruttare una legge regionale che prevede di riservare il 10 per cento del totale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a coloro non in possesso dei requisiti e oggi il centrosinistra tenta di aumentare ancora questa stessa quota dedicata agli occupanti.

Una decisione pericolosa che rischia di far passare il messaggio che nella Capitale anziché mettersi in fila e attendere il proprio turno, convenga alla fine non rispettare la graduatoria per ottenere prima una casa grazie ad una legge ad hoc che favorisce chi non rispetta la legge.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio