CASA. CORROTTI (LEGA): “CHIEDERÒ INDAGINE CONOSCITIVA SU IMMOBILI OCCUPATI REGIONE LAZIO”

ROMA, 7 DIC – “Procederò con la richiesta alla commissione politiche abitative in Regione Lazio di un’indagine conoscitiva per verificare lo stato di occupazione delle case popolari nel Comune di Roma e dell’Ater chiedendo l’audizione, tra gli altri, del commissario Ater di Roma, del Prefetto e del sindaco Gualtieri. Chiederò loro l’elenco degli immobili di proprietà regionale e l’elenco degli stessi immobili che invece sono attualmente occupati, per quanto loro possono sapere. Un’indagine finalizzata a capire così, una volta per tutte, quali sono i tempi e modi per gli sgomberi ed eventuali soluzioni alternative che la Regione Lazio ha posto in essere. Una procedura essenziale a salvaguardia di chi ha diritto ad una casa e di chi è in lista d’attesa da anni.” Così Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio, a margine del sit-in a Torpignattara a sostegno delle vittime di abusi sulla proprietà privata

