(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Casa, Cangini: ecco la legge per dire mai più casi Di Lalla

«Mai più casi come quello del signor Ennio Di Lalla, l’ottanteseienne romano che di ritorno da accertamenti medici ha trovato la propria abitazione occupata ed è potuto rientrarne in possesso dopo “solo” 23 giorni grazie al clamore mediatico che la vicenda ha suscitato. Per un Di Lalla noto, c’è ne sono centinaia ignoti. Quasi sempre anziani soli. Per questo, assieme al collega Enrico Aimi, ho depositato un disegno di legge che, intervenendo sia sul codice penale sia su quello di procedura secondo la logica del “codice rosso” contro la violenza sulle donne, consentirà alle vittime di questo odioso reato di rientrare in possesso della propria abitazione in un massimo di tre giorni e alle forze dell’ordine di arrestare in flagranza il reo, che sconterà una pena compresa tra i due e i sei anni. Per gli stranieri si prevede l’espulsione. Confido che tutte le forze politiche facciano proprio questo ddl e lo trasformino nel minor tempo possibile in legge. Lo dobbiamo al signor Ennio Di Lalla e ai tanti, troppi, che si sono trovati nelle sue stesse condizioni». Lo ha dichiarato il senatore Andrea Cangini a margine della conferenza stampa di presentazione del ddl.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this