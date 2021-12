(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Cartelle esattoriali, Vincenzo De Luca (responsabile fiscale di Confcommercio): “Occorre solo un po’ di buon senso da parte della classe politica”

“Il decreto fiscale ha previsto che entro il 30 di novembre dovevano essere versate tutte le rate non versate nel 2020 e 2021. La nostra proposta non è chiedere ulteriori sospensioni che sono solo un allungare i tempi.

Noi chiediamo di consentire i versamenti non in un’unica soluzione, ma di spalmarli con un ampia rateizzazione a partire dal 30 novembre.

Il carico fiscale deve essere generalizzato, ritengo assurdo che non vi sia una no tax area uguale per tutte le categorie economiche”. Così Vincenzo De Luca (responsabile fiscale di Confcommercio) ai microfoni di Giornale Radio con il giornalista

Luca Telese.

Roma, 08 dicembre 2021

