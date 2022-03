(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 CARTELLE ESATTORIALI: CATTANEO (FI), GRAZIE A FI ACCOLTE RICHIESTE IMPRESE E FAMIGLIE, E’ LA NOSTRA POLITICA DEL FARE

“La pandemia e la relativa crisi economica hanno messo in ginocchio imprese e famiglie. Dovere della politica e del Parlamento è rispondere alle richieste di chi è in difficoltà con i fatti. Oggi Forza Italia lo ha fatto, con una proposta concreta al Dl Sostegni Ter in discussione al Senato, che allunga i tempi per regolarizzare il pagamento delle cartelle relative agli anni 2020 – 2021 e 2022. Rivendichiamo con orgoglio la nostra proposta di buon senso, in linea con la nostra buona politica del fare, che risponde concretamente a quanto ci è stato chiesto a gran voce”. Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del movimento azzurro.

