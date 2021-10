(AGENPARL) – dom 17 ottobre 2021 Una turista è stata soccorsa stamattina dai Vigili del Fuoco di Isernia lungo un sentiero che conduce alle cascate di Carpinone (IS). L’escursionista, colta da malore, è stata trasportata in barella fino al punto d’incontro col personale sanitario che l’ha poi trasportata in ospedale.

Nella mattinata di oggi, 17 ottobre, una turista di Barletta ha avuto un malore mentre percorreva il sentiero che conduce alle cascate di Carpinone (IS). Immediata la richiesta di soccorso e sul posto sono arrivati i Carabinieri, il 118 e i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia. L’escursionista, colta da malore, è stata trasportata in barella dai VF fino al punto d’incontro col personale sanitario che l’ha poi trasportata in ospedale.

