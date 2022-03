(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 Caro carburanti: D’Attis (FI), governo intervenga con taglio accise a invarianza gettito

“Il costo dei carburanti sta colpendo duramente la nostra economia. Negli ultimi giorni, diesel, benzina e gas hanno raggiunto prezzi mai visti prima, ormai insostenibili per i cittadini, gli autotrasportatori, i pescatori, le imprese. Siamo davanti ad una vera e propria emergenza, che si unisce a quella del caro bollette. Con una interrogazione parlamentare, abbiamo chiesto al governo un taglio immediato delle accise sui carburanti, applicando il meccanismo previsto dalla legge Finanziaria 2008. Una soluzione che non comporta riduzioni di gettito per la finanza pubblica e che dovrebbe portare ad una riduzione delle accise di circa 20 centesimi per litro. I nostri pescherecci sono fermi da giorni, per la prossima settimana gli autotrasportatori hanno annunciato lo sciopero: il Paese rischia di fermarsi e i cittadini sono esasperati. Non possiamo più attendere e tergiversare. L’esecutivo deve prendere in mano la situazione e risolverla al più presto, ne va della nostra economia ma anche della tenuta del tessuto sociale del Paese”. Lo scrive in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/