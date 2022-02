(AGENPARL) – ven 18 febbraio 2022 CARO BOLLETTE, BARBERA(PRC): “TASSARE EXTRAPROFITTI AZIENDE ENERGETICHE”

“Evidentemente non tutti piangono per l’aumento delle bollette di gas e luce. I numeri pubblicati oggi sugli extraprofitti da record ottenuti negli scorsi mesi da Eni ed Edison, grazie all’aumento del prezzo del gas, parlano chiaro. Solo il gruppo Eni ha quintuplicato nel 2021 i suoi profitti”. È quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.

“Pertanto – continua Barbera – chiediamo al governo Draghi di fare come in Spagna, tassando gli extraprofitti delle società energetiche per finanziare gli interventi necessari a contrastare il caro bollette” .

