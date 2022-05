(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Carlo Maria Martini,

un vescovo e la sua città

A dieci anni dalla morte del Cardinale alla guida della diocesi di Milano dal 1980 al 2002, l’Università Cattolica promuove un convegno con la partecipazione dell’arcivescovo Mario Delpini, del sindaco Giuseppe Sala e del rettore Franco Anelli.

Milano, 6 maggio 2022 – “Carlo Maria Martini: un vescovo e la sua città” è il titolo del convegno che l’Università Cattolica promuove lunedì 9 maggio in largo Gemelli a Milano, con il centro di ricerca World History – Civiltà e culture nel mondo contemporaneo e il dipartimento di Storia, archeologia e storia dell’arte dell’Ateneo in collaborazione con il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano.

Si tratta del primo convegno storico sulla figura del cardinale Martini che ha guidato la città di Milano dal 1980 al 2002 ed è un’occasione preziosa per esprimere il debito di riconoscenza che la città, le sue istituzioni, i suoi uomini e le sue donne sentono nei suoi confronti per una lezione religiosa e civile che ha fortemente segnato la vita del capoluogo lombardo e che è ancora viva nel ricordo di tanti.

Nell’aula Pio XI alle ore 9 i saluti istituzionali del rettore della Cattolica Franco Anelli, del sindaco Giuseppe Sala, del presidente della Fondazione Martini Carlo Casalone.

A dieci anni di distanza dalla morte di Carlo Maria Martini, che ricorre il 31 agosto 2022, il convegno storico intende approfondire la conoscenza di questa figura e del suo episcopato, ispirato alla Parola di Dio e al Concilio Vaticano II, che si possono comprendere pienamente solo confrontando la situazione odierna profondamente mutata rispetto al tempo in cui Martini è vissuto.

La sessione degli interventi sarà introdotta dal promotore dell’evento Agostino Giovagnoli, docente di Storia contemporanea dell’Università Cattolica. L’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini proporrà una riflessione sul cardinal Martini sotto il profilo pastorale e monsignor Pierangelo Sequeri, già preside dell’Istituto Giovanni Paolo II, sotto quello teologico, mentre Andrea Riccardi, storico e presidente Società Dante Alighieri, traccerà un ritratto complessivo in relazione alle grandi questioni della Chiesa e della società tra il XX e il XXI secolo.

Giorgio Del Zanna, Danilo Bessi e Francesca Perugi dell’Università Cattolica, sulla base anche di ricerche su documenti inediti, approfondiranno la figura di Carlo Maria Martini rispetto all’immigrazione e all’Islam, al progetto di una Chiesa che “si fa prossimo” nella sua totalità, alle fratture storiche tra le Chiese cristiane.

Interverranno inoltre testimoni che hanno incontrato e accompagnato il Cardinale su terreni diversi della sua molteplice attività: Marco Garzonio, Virginio Colmegna, Claudia Mazzucato, Gianfranco Bottoni e Silvia Giacomoni.

