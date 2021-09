COSENZA “A fuoco il pontile in legno che conduce alla Tomba Brettia, in località Salto. Atteggiamenti e comportamenti del genere, che qualcuno pensa di poter destinare al sindaco o all’amministrazione comunale pro-tempore non fanno altro che danneggiare se stessi e la comunità intera. Perché sono da ostacolo all’impegno che con il mondo dell’associazionismo si porta avanti e rappresentano il segnale della scarsa sensibilità e consapevolezza, per fortuna di pochi, intorno ad un patrimonio culturale che andrebbe invece tutelato, valorizzato e fatto conoscere”. È quanto denuncia il sindaco di Cariati (CS) Filomena Greco condannando “con fermezza il vile gesto, nel caso dovesse essere confermata la matrice dolosa”. (News&Com)

