(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 CARDITELLO EXPERIENCE, TEATRO, YOGA, BIKE E MONGOLFIERE PER SPORTIVI E FAMIGLIE

Il programma green del Real Sito di Carditello con eventi, laboratori e attività, dal 5 settembre al 31 ottobre, nel segno del binomio cultura e natura

Neanche il tempo di chiudere la seconda edizione del Carditello Festival e la Fondazione Real Sito di Carditello riparte da Carditello Experience, la rassegna green dedicata a bambini, sportivi e famiglie, nel segno del benessere psicofisico dei visitatori e del binomio natura e cultura.

A partire da domenica 5 settembre, dunque, riprendono le attività teatrali a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco e i laboratori per bambini di FDA Eventi, in programma nel suggestivo bosco di cerri della Reggia borbonica fino al 31 ottobre.

Tante le novità promosse dalla Fondazione per condividere, anche in autunno, la bellezza del sito e vivere una esperienza multidimensionale, multisensoriale e multigenerazionale: corsi di yoga; “Balloon Night”, serate dedicate ai voli vincolati in mongolfiera con Volare sull’Arte per scoprire la bellezza del Real Sito dall’alto; “Carditello on the beach” e “Carditello into the wild”, eventi conviviali in collaborazione con gli Amici di Carditello; “Cardi-Bike”, nuovi percorsi cicloturistici sul territorio.

Dopo la Carditello Reale – dall’autodromo di Monza all’ippodromo di Carditello – tutti in sella per conoscere la tartaruga Caretta Caretta e degustare castagne e vini di Galluccio.

“Ripartiamo dalle famiglie e dai bambini – spiega Roberto Formato, direttore della Fondazione Real Sito di Carditello – consolidando e rafforzando la nostra politica inclusiva, che speriamo possa diventare un modello per tutti i beni culturali. Siamo orgogliosi di aver stimolato la nascita di startup come Volare sull’Arte, con l’obiettivo di dare vita ad un vero e proprio hub di imprese e creare una comunità di Carditello con ricadute economiche e sociali sul territorio”.

Ecco il programma con tutte le attività previste nel mese di settembre:

domenica 5, spettacolo per bambini “Gedeone Cuor di Fifone” (La Mansarda – Teatro dell’Orco); sabato 11, laboratorio per bambini “Io: Pulcinella” (FDA Eventi) e “Balloon Night” (Volare sull’arte) con i voli in mongolfiera e la partecipazione di travel bloggers; domenica 12, spettacolo “Ecco a voi… i clown” (La Mansarda); venerdì 17, evento conviviale “Carditello on the beach” con gli Amici di Carditello; sabato 18, laboratorio “Bosco incantato” (FDA Eventi), “Balloon Night” (Volare sull’arte), “Premio nazionale Federico del Prete” e “Carditello sotto le stelle” con l’Osservatorio astronomico di Capodimonte; domenica 19, corsi di yoga nel bosco; spettacolo “Re Leone e gli amici del bosco” (La Mansarda) e “Cardi-Bike” (Tortuga Day) in bici con gli Amici di Carditello; sabato 25, evento conviviale “Carditello into the wild” con gli Amici di Carditello; domenica 26, laboratorio “Concerti in natura per i più piccoli” (FDA Eventi).

Antonello De Nicola

